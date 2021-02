BAEZ, Cremonese un grande passo in avanti per me

Jaime Baez, ex attaccante della Fiorentina che si sta confermando su buoni livelli ormai da qualche stagione in Serie B, è passato a gennaio dal Cosenza alla Cremonese. Ecco le sue prime parole da giocatore grigiorosso, in conferenza stampa: “A Cosenza hanno creduto in me, mi hanno dato fiducia e li ho iniziato a giocare e farmi vedere. Poi è arrivata la Cremonese che è stata il grande passo avanti. Ho salutato la dirigenza e i compagni ringraziandoli perché mi hanno dato tanto, mi hanno fatto sentire importante e sono stati fondamentali nella mia carriera. Vestire la maglia della nazionale uruguayana è uno dei miei sogni più grandi, chiunque vorrebbe rappresentare i colori del proprio paese”.