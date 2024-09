ARTHUR, Juventus disposta a pagare il 40% dell'ingaggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul finale del mercato non si è concretizzato l'arrivo di Arthur al Napoli e adesso la Juventus sta cercando una soluzione per cedere il giocatore dove il mercato è ancora aperto. Il giocatore in questo momento però non ha ricevuto offerte da nessun club.

Come riporta Bianconeranews.it, lo scoglio principale è rappresentato dall'ingaggio del brasiliano. La soluzione più probabile è quella di cederlo in prestito e la Juventus sarebbe anche disposta a coprire il 40% del suo ingaggio.