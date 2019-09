ARIATTI, Castrovilli? E' un esempio. Sull'Atalanta...

L'ex centrocampista di Fiorentina e Atalanta, Luca Ariatti, ha parlato della gara di domani e non solo: "La Fiorentina è in crescita, contro la Juventus ha fatto un’ottima gara. Adesso occorre fare punti per migliorare la classifica. Servirebbe anche un po’ di fortuna. La società ha lavorato bene in estate, anche nel trattenere i migliori. E’ un segnale di forza. Il giocatore che mi ha più colpito? Castrovilli, per il percorso che ha fatto, è un esempio di come dovrebbe avvenire la valorizzazione dei talenti italiani. E’ un messaggio che premia la Fiorentina, che negli ultimi anni ha sbagliato pochissimo con i ragazzi. Il 3-5-2? Penso che Montella non abbia ancora le idee chiare a riguardo, sta cercando di capire come utilizzare al meglio gli uomini a disposizione. Il prossimo passo in avanti sarà quello di trovare una formazione-tipo. In alcune partite servirà qualcuno che occupa l’area di rigore, specie quando si affronteranno le piccole squadre. L'Atalanta? E' ferita, ha preso una dura lezione e vorrà cancellare la batosta. Ci sono grandi valori in campo, quest’anno c’è meno differenza tra le due squadre, il divario si è ridotto. Come si batte la Dea? Bisogna correre più di loro, come ha fatto la Dinamo in Champions League. Il mio trascorso a Firenze? Mi fa piacere che i tifosi mi ricordino con affetto. A posteriori, credo sarebbe stato giusto restare sei mesi in più con Prandelli".