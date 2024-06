AQUILANI, Reggiana, Catanzaro e Frosinone su di lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione legata alle panchine di Serie B. In modo particolare analizza quale potrebbe essere il futuro dell'ex allenatore della primavera viola Alberto Aquilani. L'ormai ex tecnico del Pisa, dove dovrebbe andare Filippo Inzaghi, è ricercato da varie squadre del campionato cadetto. La Reggiana lo vorrebbe per continuare il progetto iniziato con Nesta, che la prossima stagione allenerà il Monza, ma su di lui ci sono anche due piazze importanti come Frosinone e Catanzaro. Al momento l'ex calciatore gigliato sembra non avere fretta spettando l'offerta migliore.