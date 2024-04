AQUILANI, Orgoglioso del Pisa. Onorerò queste ultime gare

FirenzeViola.it

In conferenza stampa per presentare la sfida contro la Feralpisalò, il tecnico del Pisa Alberto Aquilani - accostato pure alla Fiorentina per la panchina dell'anno prossimo - ha parlato anche del suo futuro commentando i 115 anni del club, celebrati in settimana dai toscani: "Io sono orgoglioso di far parte della storia del Pisa a prescindere dai 115 anni, cercherò fino alla fine di fare queste ultime sei gare nel migliore dei modi per onorare questo club importante".