ANTOGNONI, Ieri "tradizionale" visita a San Casciano

Come da “tradizione”, ieri, 2 novembre, Giancarlo Antognoni è stato avvistato a San Casciano. L’Unico Dieci - scrive il Gazzettino del Chianti - si è intrattenuto con alcuni sostenitori viola che lo hanno acclamato non appena riconosciuto. Assieme all’amico Dante, l’ex viola si è soffermato in piazza Pierozzi, nel centro storico, per poi visitare un "cimelio" custodito all’interno di una trattoria della zona: una maglia indossata ai tempi da Amarildo Tavares de Silveira, conservata al proprietario del locale.