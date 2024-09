ANDERSON, Arrestato in Brasile per 55mila euro di debito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista della Fiorentina e del Manchester United Anderson è stato arrestato in Brasile per il mancato pagamento del mantenimento dei figli. Secondo quanto riportato da GZH, la decisione è stata presa dal Tribunale del Rio Grande do Sul giovedì scorso che ha riscontrato come l'ex calciatore debba versare circa 55.640 euro. Ora dovrebbe essere portato all'Istituto Penale Irmão Miguel Dário.

Anderson verrà dunque detenuto per 30 giorni se non pagherà il debito che ha. In quel caso il mandato d'arresto verrà ritirato. Già nel 2021 era diventato uno degli 8 imputati in una causa a seguito di una denuncia da parte dell'ufficio del pubblico ministero della RS per un piano che avrebbe sottratto 5.596.500 milioni di euro un'industria e dalla Borsa, riciclando denaro in operazioni fatte con criptovalute.