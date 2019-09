AMORUSO, Viola nel panico senza motivo. Serve...

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina ha parlato così delle tematiche di casa viola il giorno dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Questa squadra non è ancora uscita dal tunnel e si è visto infatti nei minuti finali quell'atteggiamento impaurito. Il gol subito è la fotocopia del 2-2 dell'Atalanta, c'è troppa paura, giustificata in parte dalla giovane età di alcuni calciatori, ma altri come Pezzella e Milenkovic devono impedire alla Fiorentina di soffrire in questo modo, ci vuole più personalità. I viola avevano un uomo in più e una squadra avversaria molto frivola, non serviva andare nel panico. Bisogna essere più cattivi calcisticamente, non servono i passaggi di fino che ha cominciato a fare Milenkovic ad un certo punto e Pezzella non ha leadership. La mia è una critica costruttiva".