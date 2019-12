AMORUSO, Manca rabbia e cattiveria. Montella...

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della situazione in casa viola. Questo ciò che ha detto: "Le idee di Montella hanno funzionato solamente in un periodo e contro un certo tipo di avversari, adesso si stanno un po' arenando. La cosa più brutta è la mancanza di rabbia e di cattiveria agonistica della squadra. Montella anche nel suo precedente ciclo ha fatto bene quando aveva una squadra da gestire e non da allenare. Adesso deve essere bravo a trovare alternative valide contro squadre compatte e che non ti lasciano spazi sugli esterni".