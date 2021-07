AMORUSO, Difesa a quattro? Pezzella e Milenkovic...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, ZURKOWSKI-EMPOLI, LE CIFRE: CONTRORISCATTO A... Dopo l'ufficialità di stamani, arrivano anche i dettagli sull'affare che ha riportato Szymon Zurkowski a Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista polacco torna in azzurro con la formula del prestito con diritto... Dopo l'ufficialità di stamani, arrivano anche i dettagli sull'affare che ha riportato Szymon Zurkowski a Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista polacco torna in azzurro con la formula del prestito con diritto... NOTIZIE DI FV RITIRO ESTIVO, LE OPZIONI PER LA STAGIONE PROSSIMA Tra i temi che hanno maggiormente coinvolto l'attenzione dei nostri lettori nella giornata che sta per andare in archivio, c'è anche la copertina serale che si sofferma sulle ipotesi per il ritiro estivo della prossima stagione. Per scoprire le opzioni in... Tra i temi che hanno maggiormente coinvolto l'attenzione dei nostri lettori nella giornata che sta per andare in archivio, c'è anche la copertina serale che si sofferma sulle ipotesi per il ritiro estivo della prossima stagione. Per scoprire le opzioni in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi