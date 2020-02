AMORUSO, Badelj è fondamentale. Commisso...

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così del momento dei viola: "Non sarà facile giocare contro la Sampdoria, avversario che non gioca benissimo, ma ostico che fa abbastanza bene la fase difensiva. Le squadre alle spalle dei viola stanno facendo punti, serviranno gli attributi e prendersi le responsabilità. Squadra timida? Iachini deve fare i conti con delle lacune di un sistema di gioco troppo piatto. Chiesa perde tanto come attaccante, Ribery è fuori, Castrovilli non al 100%... Badelj per questa squadra è fondamentale sennò manca un costruttore di gioco perché Pulgar non è un regista: io il croato lo farei sempre giocare. Commisso sulla Mercafir? Sono state messe in chiaro le cose senza offendere nessuno e dopo lo sfogo post Juventus me lo aspettavo: era solo questione di tempo. Commisso è disponibile, ma non siamo in Canada ed i posti dove fare lo stadio sono quelli... Sarebbe un peccato non usufruire della sua voglia. La burocrazia italiana riesca a fare qualcosa".