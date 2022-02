AMOROSO, Viola hanno voluto vincere. Per l'EL...

Christian Amoroso, ex centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a TMW, dove ha analizzato la vittoria di ieri contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra ci ha creduto fino alla fine ed è stata premiata. Può essere una vittoria alla Terim perché anche lui voleva coraggio e cercava sempre il risultato pieno. E' stata una bella gara, i viola hanno avuto voglia di vincere. Mi piace la Fiorentina perché tutti sanno cosa fare e si vede in campo. Può capitare che ogni tanto trovi qualche avversario come la Lazio che ti ingabbia o magari puoi incappare in una giornata storta, però la mentalità è giusta, le linee di gioco piacevoli, le idee sono chiare".

I gol di Piatek sono un'iniezione di fiducia.

"Per lui, ma anche per la squadra, dopo il contraccolpo della perdita di Vlahovic. Avere un giocatore che segna è importante per la fiducia di tutti. Sostituire Vlahovic è dura per chiunque però Piatek può essere l'elemento adatto per questa Fiorentina".

Ora in Coppa Italia ci sarà la Juve.

"Bella sfida, emozionate per ovvi motivi legati al ritorno di Vlahovic. Sarà combattuta, la Juve adesso ha trovato ciò che le serviva, un finalizzatore che dà una mano a Morata e Dybala e ha acquistato un potenziale offensivo che non aveva prima. Può essere ora una squadra completa".

La lotta per l'Europa League come la vede per i viola?

"Bene, ma bisogna perdere pochi colpi. Occorre stare attaccati e crederci fino alla fine, i risultati vengono attraverso le prestazioni e quelle ci sono sempre state e ti possono portare lontano. E' alla portata".