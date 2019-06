AMERINI, Pradè dovrà ricostruire una squadra intera

Il procuratore ed ex calciatore della Fiorentina, Daniele Amerini, ha parlato del futuro del club viola. Ecco cosa ha detto: "Credo che la scelta di Pradè sia ponderata perché ovunque sia stato ha sempre fatto bene e potrebbe anche ridare motivazioni a Montella qualora rimanesse. Commisso ha iniziato subito bene il suo lavoro a livello dirigenziale, ma non penso che sia stato consigliato da Montella stesso sul direttore sportivo: non ha tutto questo potere. Una volta che avrà terminato questo lavoro dovrà concentrarsi sul rifondare una squadra perché metà della rosa del club gigliato di quest'anno secondo me è da cambiare, specialmente il centrocampo che è stato il reparto che più è mancato".