AMBROSINI, Viola in Champions? È dura: 5-6 più forti

Intervenuto a Radio Serie A per fare un bilancio sulla giornata di campionato da poco andata in archivio, l'ex centrocampista del Milan e della Fiorentina Massimo Ambrosini ha parlato del momento del club viola e dei sogni d'alta classifica: "Fiorentina da Champions? Se devo essere sincero per me è no. La squadra di Palladino sta vivendo un evidente percorso di crescita nelle ultime settimane, sta facendo bene ma a livello di organico ha qualcosa in meno rispetto a cinque/sei formazioni. Poi l'esempio del Bologna dell'anno scorso ha dimostrato che le sorprese possono succedere, però ad oggi faccio fatica a immaginarmi la Fiorentina tra le prime quattro".