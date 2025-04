Ambrosini sul Milan: "Squadra forte, ma ha commesso errori imperdonabili. Sbaglia sempre l'approccio"

A poche ore da Milan-Fiorentina, un doppio ex come Massimo Ambrosini, più di 15 stagioni in rossonero ma anche un'annata, quella 2013/14, in viola, ha parlato del delicato momento che sta vivendo la squadra di Sergio Conceicao. Queste le sue parole al canale YouTube della giornalista Giulia Mizzoni: "Il Milan di questa stagione ha una costante: sbaglia quasi sempre l'approccio alla partita.

Poi è anche vero che è capace spesso di rimontare, vedi il derby di Coppa Italia o anche quanto fatto in Champions col Real Madrid, però il fatto di entrare sempre male in campo dovrebbe far venire tanta rabbia a tutti, calciatori e società. Continuo a pensare che questa sia una squadra forte, ma ha commesso errori imperdonabili".