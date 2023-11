AMBROSINI, Sabato può essere la partita di Beltran

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

Il doppio ex della sfida Massimo Ambrosini ha parlato così dei rossoneri: "Pioli è un tecnico competente, ha sempre trovato la chiave per uscire dai problemi, non è in discussione. La Fiorentina troverà un Milan che ha dimostrato di non essere molto in forma in questo ultimo periodo. I viola affrontano tutti gli avversari nella stessa maniera, che sia il Milan o il Napoli o il Lecce".

Sulla staffetta in attacco: "Farei giocare Beltran, sabato può essere la sua partita".