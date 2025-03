Altra bella prestazione di Ghilardi. Che sogna l'Italia: "Ci spero, sarebbe un'emozione"

Daniele Ghilardi sogna la maglia dell'Italia, e il rendimento in campo finora non è troppo distante dal desiderio del classe 2003. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina - a gennaio è stato anche vicino al ritorno -, il difensore del Verona ha giocato un'altra gara granitica contro il Parma nel pomeriggio del Bentegodi e dopo la partita, ai microfoni di Sky Sport, dopo essere stato premiato come migliore in campo ha parlato così: "Peccato, nell'ultima azione potevamo concretizzare meglio ma l'importante era non perdere. Il punto è molto importante, continuiamo così.

Nazionale? Ci spero tanto, sarebbe un'emozione grandissima ed è il sogno di ogni bambino. So che devo migliorare però per arrivare a certi livelli".