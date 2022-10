ALL. MARSIGLIA, Non c’è nessun caso Gerson

Lo sfogo del papà di Gerson sta facendo discutere in Francia. Alla vigilia dell'importantissima sfida contro l'Eintracht, mister Igor Tudor è stato interrogato sull'argomento in conferenza stampa: "Non c'è niente di nuovo, niente di speciale. La parte più difficile per un allenatore è prendere decisioni e selezionare 11 giocatori. Penso che tutti i miei giocatori siano forti; apprezzo molto Gerson, ha qualità enormi ma devo fare delle scelte. Non vado mai contro qualcuno, è normale che sia così. Poi arrivano gli agenti, fanno domande... Ma non c'è nessun caso Gerson, nel calcio è normale".