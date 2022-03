ALBERTOSI, Italiano mi sta piacendo parecchio

Enrico Albertosi, ex portiere della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a linterista.it, dove ha parlato anche della partita di oggi. Queste le sue dichiarazioni: "Per l'Inter è una gara cruciale, dopo il pareggio di domenica deve tornare a vincere. Se non vince con la Fiorentina, dopo l'eliminazione dalla Champions ed il pareggio di Torino, non dico che vada in crisi, ma potrebbe avere troppi dubbi in testa".

Come giudica il lavoro di Italiano a Firenze?

"Mi sta piacendo parecchio. Nonostante abbia perso Vlahovic, la Fiorentina è sempre lì e sta lottando per l'Europa. Italiano è abile a cambiare il sistema di gioco adattandolo da Vlahovic a Piatek, due attaccanti che giocano in maniera differente. Nonostante questo cambio, i risultati stanno arrivando lo stesso".

Inzaghi per avere la meglio oggi dovrebbe inventarsi qualcosa di nuovo, secondo lei?

"Non è che Inzaghi possa cambiare sistema di gioco da un giorno all'altro. L'Inter ha sempre giocato allo stesso modo: difensori che palleggiano, lancio verso Dzeko che dà il tempo ai centrocampisti di inserirsi oppure palla sugli esterni, che sono bravissimi ad arrivare al cross. I nerazzurri non possono trascendere da queste soluzioni".