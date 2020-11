AGUDELO, Allo Spezia con i consigli ricevuti in viola

Intervistato da AS, l'ex viola Kevin Agudelo, oggi allo Spezia, ha parlato anche dell'esperienza alla Fiorentina:

"Anche se è stato un periodo molto breve, ho imparato tanto. Volevo rimanere alla Fiorentina e dimostrare che sapevo fare buone cose, ma ho preferito provare ad avere qualche minuto in più in un'altra squadra e dimostrare che valgo di più, che sono diverso. Giocare con gente come Ribery, Castrovilli, Pezzella e Caceres mi ha comunque reso felice, ho un ottimo rapporto con loro. I consigli che mi hanno dato me li sono portati dietro allo Spezia".