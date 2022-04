ADANI, Viola con Italiano ha fatto il salto di qualità

Daniele Adani, ex calciatore della Fiorentina, diventato in questi anni uno degli opinionisti calcistici più seguiti in Italia, ha parlato dei temi legati alla Fiorentina e di cosa potrà fare la squadra di Vincenzo Italiano in questo finale di stagione: "Il campionato di quest'anno è avvincente in quasi tutte le zone, non per la Champions dove la vittoria di ieri penso abbia chiuso i discorsi, ma per il primo posto, gli altri posti europei e la salvezza è ancora tutto da decidere. Ci sono molte proposte interessanti, la stessa Fiorentina di Italiano ma anche il Torino di Juric, il Verona di Tudor ed anche la Salernitana di Nicola. La squadra di Italiano è però quella che è migliorata di più rispetto all'anno scorso, anche quando perde, come a Salerno, perde insieme, sono tutti coinvolti, anche se Piatek e Cabral ovviamente non sono Vlahovic. C'è un gruppo serio e compatto e se non avesse perso a Salerno avrebbe ancora potuto lottare per il quarto posto.

Sugli infortuni a centrocampo: "Ero a San Siro a vedere Inter-Fiorentina, giocava Duncan che fece una gran partita ed il centrocampo viola surclassò quello nerazzurro. La Fiorentina non ha stelle ma ha nel collettivo la sua forza, quindi penso che possa alzarsi anche il rendimento dei sostituti".

Da ex difensore, Adani ha parlato anche della prestazione negativa di Igor a Salerno: "Penso sia questione di attenzione. Credo che Igor sia andato oltre alle aspettative: è un giocatore fisico ed abbastanza tecnico e penso possa migliorare, ma in questo miglioramento ci possono essere tonfi come quello di Salerno. Quarta mi piace molto, a livello di letture penso sia superiore, Igor è migliore nei duelli fisici, se si potessero fondere le loro caratteristiche si creerebbe il difensore perfetto".

Infine, Adani ha detto la sua anche sulla volata europea: "Sarà una bella volata. Conterà molto leggere i momenti. Difficili anche valutare il calendario perché può succedere di tutto, basta pensare alla partita tra Empoli e Napoli o anche quella di Salerno".