ACOSTY, La Viola è la viola, la tifo e la seguo sempre

Maxwell Acosty ha fatto una scelta di vita, oltre che di carriera. Perché ha firmato negli scorsi giorni con i coreani dell'Anyang, squadra della K2 nazionale, campionato ora fermo come la prima serie per l'emergenza Coronavirus. L'esterno d'attacco ghanese, a lungo di proprietà della Fiorentina dove è cresciuto nel settore giovanile ha parlato così in esclusiva a Tuttomercatoweb.com: "Ci ho pensato bene con la mia famiglia. Il bambino deve finire la scuola a Rijeka, ma poi verranno. Abbiamo deciso di fare questa esperienza tutti insieme".

Curiosità: l'Anyang ha il viola della sua Fiorentina.

"Bellissimo... La Fiorentina resterà sempre la Fiorentina per me, la tifo e la seguo sempre ma è stato bello e un caso assurdo".