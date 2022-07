ACF, Auguri social a Joaquin, col ricordo del 4-2

Joaquín Sánchez Rodríguez, meglio noto come Joaquín, compie oggi 41 anni: il veterano del Betis Siviglia è stato festeggiato anche dalla Fiorentina, squadra in cui ha militato dal 2013 al 2015 lasciando uno spelndido ricordo. 71 presenze e 7 gol in viola, uno dei quali (il primo) indimenticabile. Lo spagnolo è infatti ricordato a Firenze soprattutto per la rete segnata il 20 ottobre 2013 con cui ha siglato la vittoria in rimonta contro la Juventus, un 4-2 che è diventato leggenda sotto la cupola del Brunelleschi. Proprio oggi, nel giorno del suo compleanno, la Fiorentina lo ha ricordato postando quella rete entrata nella storia del club.