ZEMAN, Episodi di ieri? Sono due rigori che si danno

L'allenatore Zdeněk Zeman ha parlato a margine della premiazione della Panchina d'Oro ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Io non ho votato. Sono contento per Gasperini"

Le parole di Commisso sugli episodi controversi di ieri: "Ho visto anche la partita. Sono due rigori che si possono dare. Ci sono tante altre cose in passato, questi due rigori si potevano dare e sono stati dati".

Var e arbitro: "Chi sta al Var è sempre un arbitro. Ci sono a volte delle situazioni che non sono chiare sia

Ripercussioni verso Commisso: "Ma non credo, alla prossima partita la Fiorentina vincerà e non ci saranno più problemi. Prima si usava che chi si lamentava di più poi veniva aiutato alla partita dopo. Ora non è più così con la Var. Questo strumento aiuta a decidere e dà una mano in più".

Sistema calcio: "Si parla sempre delle solite cose, si pensa solo a guadagnare".

Calcio femminile: "È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti".

Come mai ci si sta arrivando soltanto ora?

"Beh, penso che in Italia ci siano tanti problemi già il calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio: vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti".

È una questione di cultura?

"Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina".

Ma questo è gravissimo.

"Non so se è grave. Certo è che i maschi devono mangiare".