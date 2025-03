Zaniolo resterà a Firenze? Palladino: "Non abbiamo deciso nulla, ma farà un gran finale"

Sono stati molteplici i temi toccati da Raffaele Palladino durante la conferenza stampa di avvicinamento a Fiorentina-Atalanta, match della ripresa del campionato per entrambe. Tra le altre, l'allenatore viola ha parlato anche della situazione di Nicolò Zaniolo, ex della gara, rispondendo a precisa domanda sulla possibilità di essere riscattato dal club: "Per il futuro ancora non abbiamo deciso nulla, ma Nicolò sta lavorando bene. Io credo tanto in lui anche se non sta trovando tanto spazio ma sono sicuro che farà un ottimo finale".

Se dovesse scegliere, qualificazione in Champions o vittoria della Conference League?

"Non scelgo. Sono ambizioso, voglio andare più in alto possibile, voglio arrivare in fondo alla Conference".

Come cambia l'Atalanta senza Retegui?

"Prima parlavo di Gasperini che è un fenomeno, sarà un fenomeno anche in questo caso nel riparare all'assenza eventuale di Retegui. Noi siamo ancora in preparazione gara, proveremo tutte le soluzioni, che non sono solo due (con Retegui o senza Retegui) ma tre o quattro. La squadra in questo è matura".