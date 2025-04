Dagli inviati D'Aversa furioso: "Inca**ato nero per il primo gol. De Gea decisivo nella ripresa"

vedi letture

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, è intervenuto in sala stampa al termine del match perso con la Fiorentina. Ecco le sue parole dalla pancia dello stadio Franchi: “Nel secondo tempo la squadra ha riportato in campo le sue caratteristiche e siamo partiti forte. Certo, abbiamo concesso in modo scolastico la prima rete alla Fiorentina mentre il secondo gol è frutto di una grandissima giocata di Mandragora: non siamo fortunati… ci siamo ritrovati sul 2-0 senza che i viola avessero fatto grandi cose. In casa la Fiorentina mette in difficoltà chiunque. Bisogna fare i complimenti a De Gea perché ha fatto due parate importanti. Il nostro campionato inizia dal prossimo turno, quando avremo degli scontri diretti”.

Si aspettava qualcosa in più da Anjorin?

“Nel primo tempo ha fatto bene ma aveva sulle spalle un giallo molto pesante. Non sono arrabbiato, sono inca**ato nero per come abbiamo subito il primo gol, sbagliando il fuorigioco. Sugli aspetti individuale, mi sono fatto sentire con la squadra”.

Per Fazzini oggi secondo gol di fila…

“Quando sono arrivato a Empoli avevo un’idea su di lui ma invece mi ha stupito: non è semplice per un giocatore in una stagione del genere fare la differenza. Le voci di mercato hanno anche influenzato il suo rendimento. Ha le qualità per far bene. Il rammarico è che le sue reti ci abbiano portato solo un punto”.