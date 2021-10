VLAHOVIC, Niente saluto ai tifosi viola dopo il 90'

Niente saluto sotto il curvino ospiti per Dusan Vlahovic al termine della gara odierna: al fischio finale di Lazio-Fiorentina, in cui i viola sono stati sconfitti per 1-0, la truppa di Italiano, guidata in testa da capitan Biraghi - si è diretta sotto il settore ospiti dove erano assiepati i circa 350 ultras arrivati da Firenze.

Dietro al terzino (che ha mostrato la fascia con i colori di Firenze e le iniziali di Astori) buona parte della squadra e tanti giocatori rimasti in panchina, ma non l’attaccante serbo che al triplice fischio ha preso la via degli spogliatoi. Per dovere di cronaca va anche detto che anche altri calciatori (tra cui Odirozola) non sono andati sotto il settore ospiti a salutare i tifosi viola.