Vitale: "La Fiorentina deve essere padrona del campo: ora 4 punti tra Dea e Milan. Sulla multa per la coreografia ecco che vi dico"

Il dirigente sportivo Pino Vitale è stato tra i premiati della serata a Montecatini, per l'ormai tradizionale premio Maestrelli. Ecco le sue parole sulla Fiorentina: "La Fiorentina ha vinto con tutte le grandi, perdendo solo con l'Atalanta (e il Napoli, ndr), ma deve dimostrare di essere padrona del campo. Ad oggi non lo ha ancora dimostrato. Gioca di rimessa e in quel tipo di gioco è bravissima. Per giudicare la Fiorentina e vedere dove può arrivare perché a Firenze son contenti perché ha vinto con la Juventus, ma non si può arrivare noni. Ora ci sono due partite, l'Atalanta in casa che fa paura e il Milan a San Siro che mi fa meno paura: se la Fiorentina uscisse con 4 punti in queste due partite im portanti può succedere di tutto.

Come giudica la multa per la coreografia? "Io sono per i tifosi però bisogna rimanere nelle regole, è stata una parola pesante e giustamente non ci potevano passare sopra. Anche se lo stadio non è un teatro? Lo fu quando fu fatta la coreografia con il Duomo di Firenze, ma poi da fuori la gente non sa che a noi fiorentini ci paice scherzare, ci piace dire una parola di troppo e fuori dalla Toscana invece non ci sentono. Salvezza? L'Empoli se la gioca alla pari con tutti".