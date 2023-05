VIDEO FV, Viola in partenza: l'abbraccio di Commisso

Fonte: dal nostro inviato, Cosimo Carta

La Fiorentina è in partenza per Roma, dove domani (ore 21) si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Italiano ed i suoi sono arrivati pochi minuti fa alla stazione di Campo di Marte, dove a breve prenderanno un treno in direzione della capitale. Volti concentrati per tutto il gruppo squadra, che è stato salutato dal presidente Rocco Commisso; il numero uno dei viola ha abbracciato gran parte dei membri della spedizione per Roma, a cui lui stesso si aggregherà insieme all'alta dirigenza. Presente in gruppo anche Salvatore Sirigu, infortunato di lungo corso ma in partenza anche lui per dar man forte alla squadra. Ecco gli scatti esclusivi di FirenzeViola.it