VIDEO FV, Udienza Astori, l'avvocato: "Non credo..."

Si svolge oggi una nuova udienza sul caso Astori che porterà alla sentenza in merito alla posizione di Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale di Careggi che nel luglio del 2017 effettuò la visita per l’abilitazione agonistica di Astori. Poco dopo le 10 sono arrivati Nino D'Avirro e Alessio Mazzoli, avvocati rispettivamente di Fiorentina e Francesca Fioretti, compagna del compianto capitano viola. Intercettato dai media presenti tra cui FirenzeViola.it, all'arrivo al Palazzo di Giustizia di Firenze D'Avirro ha rilasciato qualche battuta veloce dicendo: "Non credo ci sarà già oggi la sentenza, così almeno mi dicono. Perché l'udienza è tardi". Questo il video: