VIDEO FV, Torello e lavoro a gruppi: Fiorentina in campo, ultima seduta pre finale

Fonte: dai nostri inviati ad Atene - Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

La Fiorentina è scesa in campo in questi minuti allo stadio Agia Sophia per la rifinitura più importante, quella che precede la finale di Conference League. Domani sera infatti, ore 21, la squadra di Italiano affronta l'Olympiacos per l'ultimo gradino da compiere prima di poter alzare un trofeo europeo. I viola hanno cominciato poco fa la seduta tutti in cerchio, agli ordini di Italiano prima dell'ultimo allenamento che precede la finale, iniziato con la consueta corsetta di riscaldamento seguita dai tradizionali esercizi di stretching e mobilità, fino al torello. Poi squadra divisa in due gruppi: Dodo, Ranieri, Bonaventura, Belotti, Comuzzo, Quarta, Biraghi, Christensen, Barak, Kouame, Maxime Lopez, e Nico Gonzalez da una parte, Martinelli, Nzola, Infantino, Ikone, Duncan, Beltran, Terracciano, Milenkovic, Kayode, Mandragora, Parisi e Arthur dall'altra.

Stamani la rifinitura, mentre nel pomeriggio sarà il turno dello stesso Italiano, coadiuvato dal capitano Biraghi e dal leader Bonaventura, nella conferenza stampa direttamente da Atene. Queste le immagini catturate dai nostri inviati allo stadio Agia Sophia: