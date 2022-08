VIDEO FV, Tifosi Twente già arrivati a Firenze

I primi tifosi del Twente sono arrivati a Firenze e hanno preso in assalto diversi locali della città, per esempio in Piazza Duomo e a San Pierino, già pronti per il match di domani con la Fiorentina. Come raccolto da Firenzeviola.it, dopo essersi ritrovati davanti ad un pub, hanno iniziato ad intonare cori. Ci sono già sul posto alcune pattuglie della polizia a tenere tutto sotto controllo