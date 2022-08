VIDEO FV, Squadra si incontra al CS per cena

Si avvicina sempre di più l'esordio stagionale della Fiorentina, in programma per domani alle ore 18.30. Come raccolto da Firenzeviola.it, Dopo l'allenamento di questa mattina la squadra ha avuto il pomeriggio libero e si è ritrovata adesso per cena. Dopo i giocatori rientreranno a casa e si incontreranno direttamente domani mattina per il ritiro in attesa dell'incontro. Ecco i video e foto realizzati in esclusiva da FV: