VIDEO FV, Seck è arrivato al Centro Sportivo

Al centro sportivo Davide Astori è appena arrivato Assan Seck, l'attaccante senegalese preso dal Pisa. Il giocatore, che con il suo procuratore è già passato al Bozzi per conoscere lo stadio che sarà il suo punto di riferimento inizialmente, è pronto a firmare con la Fiorentina. La formula è un prestito con diritto di riscatto ed eventuale contratto fino al 2026. L'attaccante classe 2004 era passato dalla Primavera del Pescara a quella del Pisa ad agosto e in questi mesi ha debuttato anche in serie B, nella gara contro l'Ascoli. Già in estate il giocatore era stato però nel mirino dei viola che ora lo hanno prelevato dal Pisa.