VIDEO FV, Richardson si allena in campo ma a parte

Fonte: dal Viola Park, Samuele Fontanelli

Nella rifinitura andata in scena questo pomeriggio al Viola Park in preparazione della sfida contro il Pafos di domani sera al Franchi, l'unico ad allenarsi in maniera specifica è stato Amir Richardson, alle prese con l'infortunio che lo terrà fuori ancora per qualche tempo ma in ogni caso già in campo a lavorare con un preparatore. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, il centrocampista marocchino lavora regolarmente con il pallone e su esercizi specifici per il recupero: