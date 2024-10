Fonte: Dal nostro inviato Niccolò Righi

Dalla rifinitura il giorno prima della gara contro il The New Saints, i tre difensori squalificati che non potranno quindi prendere parte alla gara di domani (Comuzzo, Quarta e Ranieri) si sono allenati a parte per collaudare i movimenti della difesa a tre. Qui immagini e video dai nostri inviati al Viola Park: