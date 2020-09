VIDEO FV, Pradè su Chiesa e gli altri rinnovi

Daniele Pradè in conferenza stampa ha spiegato qual'è la situazione dei contratti in scadenza nel 2022, fatta eccezione dunque per Vlahovic che ha ancora 3 anni e dunque c'è tutto il tempo per affrontarlo. Ecco la sua spiegazione, nel video FV:

"In questo momento riguardano Milenkovic, Chiesa, Pezzella, Biraghi. Con Chiesa e suo padre il presidente è stato chiaro, a oggi non ci sono condizioni per venderlo e Federico si sta comportando benissimo. Oggi siamo ad inizio settembre, il 6 ottobre si parlerà di una situazione diversa. Riguardo agli altri tre ne ragioneremo, forse la cosa apparentemente più difficile può essere Milenkovic, ma è in una società forte e ha due anni di contratto, quindi non ci preoccupa. Anche con German sono stato chiaro, è il nostro capitano, così come abbiamo rivoluto fortemente anche Biraghi".