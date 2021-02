VIDEO FV, Nardella: "Nessuna inagibilità del Franchi"

Durante il suo intervento dopo il sopralluogo al Franchi, il sindaco di Firenze Dario Nardella si è speso anche per sottolineare come al Franchi non esistano rischi che possa cedere dal punto di vista strutturale: "Con l'Università di Firenze poi stiamo completando lo studio per avere la completa radiografia dello scheletro dello stadio, in modo da avere il quadro completo della salute dello stadio. Così cominceranno anche i lavori che garantiranno la sicurezza statica dello stadio. Voglio dirlo con chiarezza però: non c'è alcun documento che accerti l'inagibilità dello stadio. Il Comune ha chiesto l'agibilità di 1000 posti solo perchè c'è l'emergenza Covid. Possiamo dire che quando terminerà l'emergenza Covid e i tifosi potranno tornare allo stadio, il Franchi sarà accessibile ai tifosi come sempre". Ecco il video di FirenzeViola.it: