VIDEO FV, Lazio-Fiorentina vista dai bar del Viola Park

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park Niccolò Righi

Una bella iniziativa quella organizzata della Fiorentina, che, in occasione della sfida dell'Olimpico contro la Lazio, ha deciso di aprire, in maniera completamente gratuita, i due bar del Viola Park per far assistere la partita ai propri tifosi con l’offerta “Vivila al Viola Park”.

Per descrivere l’ambiente a chi ancora non ha avuto la fortuna di entrarvi, è come se Walt Disney fosse nato nel 3000 e avesse immaginato e disegnato il il suo Disneyland. Decine e decine di schermi che mostravano ciò che stava accadendo in campo, sotto ai quali un centinaio di tifosi a bocca aperta, forse più per ciò che stavano vedendo attorno a sè che alla tv.

Non facciamoci però ingannare dal bellissimo ambiente, l’atmosfera è sempre quella squisitamente tipica dei migliori bar e circoli romantici di provincia: si mugugna agli errori. Si urla “bravo!” per incoraggiare i nostri, quasi sperando che il grido possa arrivare a Roma. C’è anche qualche applauso a Bonaventura quando ha spintonato il diversamente simpatico Zaccagni e - ovviamente - qualche impropero irripetibile all’arbitro Mercenaro per non aver concesso il rigore a Ikone a fine primo tempo.

Alla fine, mentre si stava profilando un pareggio a occhiali che aveva già aperto il dibattito tra il partito del “è sempre un punto preso a Roma” e quello del “si meritava qualcosa in più”, ecco la doccia fredda. Il “rigorino” trasformato da Immobile ci manda a letto con il muso lungo, il morale a terra e rovina la festa a Rocco Commisso. E mentre le persone, uscendo, continuano a discutere sulla validità o meno del rigore e qualcuno stempera la tensione dicendo che “almeno ha smesso di piovere”, il Viola Park spegne le sue luci, in attesa che questa bella (seppur sfortunata) iniziativa possa essere ripetuta già in occasione della trasferta serba di Conference League.