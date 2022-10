VIDEO FV, La squadra allo stadio: out Sottil. Jovic...

E' ufficialmente iniziato l'allenamento del giovedì della Fiorentina, con in testa la sfida di sabato sera contro l'Inter. La squadra si è tutta trasferita allo stadio Franchi, dove sono da poco iniziate le operazioni di lavoro, ma al gruppo di Italiano mancano all'appello (com'era prevedibile) sia Riccardo Sottil che Luka Jovic (dato comunque in arrivo al campo per una seduta personalizzata) che dunque restano in forte dubbio in vista del match contro i nerazzurri. Presenti regolarmente in campo Youssef Maleh e Luca Ranieri. Ecco le immagini realizzate dalla nostra inviata: