VIDEO FV, I viola in campo per l'allenamento pomeridiano

Pochi minuti fa, i giocatori hanno fatto il loro ingresso nel terreno di gioco dello stadio 'Curva Fiesole' per iniziare la sessione di allenamento pomeridiana, la prima aperta al pubblico.

In campo tutti i convocati di questa prima fase di ritiro dai più giovani, ai veterani come Pietro Terracciano e soprattutto il nuovo acquisto Moise Kean.

La squadra è stata divisa in due gruppi, eseguiti due torelli accompagnati dai consueti esercizi di mobilità e corsetta come riscaldamento. Per i portieri lavoro a parte con la porta a disposizione.