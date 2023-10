VIDEO FV, I tifosi ungheresi invadono Firenze

Fonte: Dall'inviato Ludovico Mauro

Stasera alle 21 si giocherà Fiorentina-Ferencvaros. Al Franchi sono previsti 2.300 tifosi ungheresi, che stanno arrivando a Firenze già da ieri. La situazione, come raccolto da Firenzeviola.it, al momento è tranquilla e i tifosi della squadra ungherese ne stanno approfittando per visitare il centro a gruppetti. Non sono mancati cori (anche contro la Fiorentina e l'Ujpest, squadra con cui i viola sono gemellati in virtù dei medesimi colori sociali), l'accensione dei fumogeni e la consumazione di birre (nonostante sia in vigore da stamattina un divieto emanato dalla Prefettura di Firenze).

Nel primo pomeriggio i tifosi del Ferencvaros si ritroveranno in massa a piazza della Signoria da dove saranno convogliati a piazza Indipendenza dove saranno poi portati anche con gli autobus ad hoc allo stadio.