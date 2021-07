VIDEO FV, I consigli del mister a Biraghi sui movimenti

Prima dell'inizio della seduta di questa mattina, Cristiano Biraghi (che si è dunque ripreso dalla contrattura al quadricipite) è sceso in campo qualche istante prima assieme a mister Italiano per recepire alcuni consigli del tecnico sui corretti movimenti da effettuare in campo. I due sono stati a colloquio pochi minuti, poi l'ex Inter si è unito al gruppone per la fase di riscaldamento in campo. Ecco il video di FV: