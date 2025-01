VIDEO FV, Graziani: "Scambio Sanabria-Kouame ok. Gud..."

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

FirenzeViola.it

© foto di tv

Il doppio ex di Fiorentina-Torino, Ciccio Graziani, ha parlato della sfida di domenica e della crisi viola da Pitti uomo. Ecco le su parole: "Partita difficile per entrambe ma il Toro è un po' più rinfrancato dopo il pari nel derby. Se avesse giocato con quella grinta e attenzione sempre, ora avrebbe 5-6 punti in più. La Fiorentina è un po' in una galleria al buio dove non si vede uno spiraglio di luce dopo le sue precedenti otto vittorie consecutive. Nel calcio ci sono momenti belli e meno belli. L'importante è restare sereni, non perdere la testa analizzare e capire gli errori e come migliorare".

Palladino rischia qualcosa domenica nonostante le parole del dg Ferrari?

"Penso di no, la classifica è ancora molto bella e c'è una gara da recuperare. Oggi da tifoso viola sono soddisfatto della posizione, anche se guardando alle ultime cinque gare sono deluso. Lo scambio Kouame-Sanabria? Lo farei subito, Sanabria tecnicamente è molto bravo, fa benissimo la seconda punta. Kouame, Ikonè e Biraghi hanno fatto il loro tempo a Firenze e se si può rinnovare la squadra bisogna farlo".

Cosa succede a Gudmundsson?

"E' una situazione da analizzare, ho visto Gud rattristato. Con la Lazio nei mesi scorsi era entrato benissimo e ora sembra la brutta copia di un giocatore di calcio. E' uno di quelli che ti può fare la differenza. Non si capisce perchè sia nata questa situazione anche a Monza: io sto recupernado Gud da un periodo difficole e non lo tolgo, se non me lo chiede lui. Bisogna capire se tra Palladino e lui, tra lui e la squadra o con l'ambiente ci sia qualcosa che non quadra".