VIDEO FV, Fine seduta: discorso del tifo alla squadra

Alla fine dell'allenamento al Viola Park i giocatori sono andati sotto la tribuna dove erano presenti il tifo organizzato della Curva Fiesole. Tanti i cori, da "Noi vogliamo undici leoni, fino ai classico "Torneremo, torneremo..." e "Firenze, Firenze". Per dare la carica alla squadra, il tifo ha parlato così: "Abbiamo perso due partite ma domenica va dato tutto per far sì che le ultime due sconfitte siano solo un incidente di percorso: per noi è come un derby, bisogna mettere palle e cuore ed entrare in campo con il cervello attaccato”. Qui sotto i video del momento, con il discorso e i cori per la squadra.