VIDEO FV, Ecco la situazione di oggi a Campi Bisenzio

Fonte: Dall'inviato Ludovico Mauro

A Campi si continua a lavorare per riportare, per quanto possibile, la normalità nelle zone devastate dall'acqua e dal fango ed anche se la situazione è in lieve miglioramento la strada è ancora lunga. Il Comune e la Protezione Civile smistano i tanti volontari che anche oggi - nonostante il giorno lavorativo -si sono presentati per dare una mano, fornendo anche il materiale necessario. Ovviamente anche tanti tifosi si sono presentati ad aiutare.

Oggi è stata anche la giornata del direttore Joe Barone che ha portato personalmente solidarietà e materiale utile. Ecco le immagini dei tanti volontari e la situazione dei luoghi realizzate dall'inviato di Firenzeviola (che ovviamente ha dato anche il suo contributo a spalare il fango).