VIDEO FV, De La Fuente: "Ko amaro. Scudetto? Ci siamo"

Fonte: dal nostro inviato al Tre Fontane, Roma - Stefano Berardo

"Penso che oggi era una partita dove dovevamo dimostrare che c’eravamo anche noi, ma questi 90 minuti li abbiamo dimostrati. Il risultato ci lascia l’amaro in bocca, avevamo le occasioni per pareggiare." Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it di Sebastian De La Fuente a margine della sconfitta in campionato contro la Roma per 1-0, che ha poi aggiunto in merito alla corsa scudetto:

"Noi oggi potrei dire che è Juventus-Fiorentina che sono prima e seconda. Dobbiamo migliorare quanto fatto l’anno scorso, dobbiamo fare solo punti e arrivare preparati per la poule scudetto."

Questo il video esclusivo raccolto da FirenzeViola: