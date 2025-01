VIDEO FV, Cori contro Vlahovic e in vista del Napoli

Fonte: dai nostra inviati Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio

All'allenamento a porte aperte che si sta svolgendo in questi minuti ci sono circa tremila persone presenti. Con l'entrata in campo della squadra viola il pubblico si è scaldato e sono arrivati i primi cori, prima in vista della gara con il Napoli con il classico "chi non salta napoletano". Mentre poi si è aggiunto anche un coro all'indirizzo di all'ex viola Dusan Vlahovic. Qui sotto entrambi i video.