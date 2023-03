VIDEO FV, Caso Franchi: le soluzioni dei tifosi viola

Fonte: dai nostri inviati Ludovico Mauro e Alessandro Di Nardo

Per due stagioni, precisamente nel 2024/25 e 2025/26, la Fiorentina sarà costretta a traslocare lontano dallo stadio Franchi, causa rifacimento, per giocare le proprie partite casalinghe di ogni competizione. Un disguido che costerà maggior dispendio di energie per la squadra ma anche per i tifosi, i primi sostenitori delle battaglie viola. Per questo motivo, Radio FirenzeViola si è recata al mercato centrale di Firenze al fine di raccogliere il parere di coloro che la Fiorentina la vivono in persona, chiedendo: dove preferireste giocare in quei due anni "forzati" lontano dal Franchi?

Di seguito il servizio integrale, con le risposte del popolo di fede viola: