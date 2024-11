VIDEO FV, Bove: "Ho carriera sportiva e universitaria"

Fonte: dai nostri inviati, Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato

In occasione della presentazione della prima edizione del Corso di alta formazione “Sport management e sostenibilità” - realizzato in compartecipazione tra l’Università Sant’Anna di Pisa e la Fiorentina - dal media center del Viola Park hanno preso la parola due giocatori della prima squadra, ovvero Pietro Comuzzo ed Edoardo Bove, che hanno raccontato il loro rapporto con lo studio. “Lo studio unito all’attività sportiva è importante” ha spiegato il centrale: “Avere una mente allenata aiuta ed essere più pronto nella vita di tutti i giorni e, nel mio caso, ad essere più reattivo in campo. La nostra carriera può durare 15-20 anni e dunque lo studio può crearci un piano B o C, quando smettiamo di giocare”.

Sullo stesso argomento il pensiero dell’ex Roma: “Io continuo a svolgere una doppia carriera, visto che porto avanti sia il percorso universitario che quello sportivo. Come individuo credo che sia essenziale formarsi per crearsi un maggior numero di esperienze e capacità che possono servire nella vita di tutti i giorni. Io sto pian piano sto facendo tutti gli esami, anche se sono un po’ fuori corso… ma sono contento che la Fiorentina abbia appoggiato un corso del genere”.

Il corso - della durata di 144 ore e strutturato in 12 moduli - si terrà nell’arco di dodici weekend (4 ore di venerdì pomeriggio e 8 di sabato) con 6 moduli formativi che saranno organizzati al Viola Park mentre gli altri 6 saranno online. È la prima volta che un club di Serie A instaura un accordo con un’Università per un master di questo tipo. Alcuni tra i docenti saranno i manager della Fiorentina (dal dg Ferrari ai responsabili dei settori HR, marketing e revenues). Il periodo del corso va dal 7 febbraio al 13 giugno 2025 e il costo dell’iscrizione sarà di 3mila euro, anche se sono previste nove borse di studio coperte da alcuni sponsor (sarà possibile un massimo di 30 iscrizioni, a partire da novembre fino a dicembre di quest’anno).